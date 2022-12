Rei Charles III se encontra com Ryan Reynolds durante passeio real

O Rei Charles III se encontrou com o ator Ryan Reynolds quando visitou um estádio de futebol na cidade de Wrexham no Reino Unido

Nesta sexta-feira, 9, o Rei Charles III (74) ao lado de sua esposa a Rainha Consorte Camilla Parker (75) visitaram a cidade de Wrexham, no norte do Reino Unido. Durante o passeio, o casal real se encontrou com o ator Ryan Reynolds (46).

Ao visitarem a cidade, o Rei e a Rainha foram ao estádio do time de Wrexham para saber mais sobre a equipe, que foi comprada por Reynolds e o ator Rob McElhenney.

O monarca e sua esposa ainda visitaram uma igreja e uma fazenda, onde o Rei plantou uma árvore em homenagem a sua mãe, a Rainha Elizabeth II que faleceu este ano.

“A primeira parada foi no Wrexham Association Futball Club, onde Suas Majestades foram mostrados o clube pelos novos proprietários Ryan Reynolds e Rob McElhenney para ouvirem suas ambições para o clube – que é o time profissional mais velho do mundo”, lia-se na legenda da postagem feita no Instagram oficial da Família Real.

Agenda cheia!

Apesar dos rumores que a Família Real estaria com medo da estreia da nova série documental sobre Príncipe Harry (37) e Meghan Markle (41), que estreou nesta quinta-feira, 8, na Netflix, o Rei Charles manteve sua agenda normalmente.

O Rei Charles III surgiu em reuniões com Vikram Doraiswami, comissário da Índia e Eitvydas Bajarunas, Embaixador da Lituânia no Palácio de Bukingham.