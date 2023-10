Rei Charles III: Saiba um fato raro sobre a intimidade dele

A paixão de rei Charles III foi passada de pai para filho e príncipe William e Harry; descubra qual

O rei Charles III é um homem cheio de interesses e hobbies. Embora os interesses do rei em jardinagem, agricultura orgânica e atividades ao ar livre sejam bem conhecidos, suas habilidades de mergulho permanecem mais fora do radar… até agora.

Na sexta-feira, 29, o monarca fez uma visita surpresa ao Global Underwater Hub em Aberdeenshire, Escócia e conferiu exposições sobre tecnologia de mergulho subaquático, um de seus hobbies favoritos. Em homenagem à parada surpresa, a família real recapitulou algumas das aventuras passadas de mergulho do rei – e revelou um fato raro sobre o monarca!

“Você sabia que o Rei é o primeiro monarca britânico a ser um mergulhador qualificado? Em 1975, Sua Majestade empreendeu um mergulho de meia hora sob o gelo do Ártico em Resolute Bay, Canadá”, escreveram nas redes sociais, acompanhados de uma foto antiga de Charles equipado com equipamento de mergulho para o mergulho gelado.

“Anos depois, o Rei mergulhou no Mary Rose, o navio de guerra de Henrique VIII, nove vezes antes de ser levantado do fundo do mar em 1982”, dizia uma segunda mensagem, junto com uma foto de uma das excursões de mergulho de Charles.

Charles passou essa paixão para seus filhos, o príncipe William e Harry. Durante sua turnê pelo Caribe no ano passado, William e Kate Middleton surpreenderam os fãs ao compartilhar imagens de um mergulho particular que fizeram em South Water Caye:

“No domingo, tivemos a sorte de passar um tempo mergulhando em South Water Caye, diretamente acima da espetacular Barreira de Corais de Belize. Foi um privilégio ver com nossos próprios olhos o trabalho líder mundial de conservação dos oceanos sendo realizado aqui”, legendaram o clique postado na conta oficial do casal no instagram.

Você sabia? Rei Charles III leva seu próprio assento sanitário em viagens

Na mais recente biografia publicada sobre o monarca, escrita por Christopher Andersen, trouxe algumas curiosidades sobre a vida do monarca. A publicação contou alguns detalhes da rotina peculiar do rei. Uma delas é que o monarca ainda guarda até hoje o urso de pelúcia que era o seu xodó na infância, chamado Teddy.

Inclusive, ele viaja com o ursinho e também com o seu próprio assento sanitário, para ser instalado nos banheiros que vai usar fora de casa, e seu próprio papel higiênico de luxo.