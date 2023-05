Rei Charles III: saiba 15 curiosidades sobre a vida do novo monarca do Reino Unido

Lista mostra 15 curiosidades sobre a trajetória do Rei Charles III até chegar ao trono do Reino Unido em coroação que acontece no dia 6 de maio

O grande dia da coroação do Rei Charles III acontecerá no dia 6 de maio, com a cerimônia oficial na Abadia de Westminster. Para já entrar no clima de celebração, confira aqui 15 curiosidades sobre a vida do Rei, desde o seu nascimento até a coroação.

1- Príncipe Charles Philip Arthur George nasceu no Palácio de Buckingham no dia 14 de novembro de 1948, às 21h14. Ele foi batizado no Palácio de Buckingham no dia 15 de dezembro de 1948.

2- Ele se tornou o primeiro na linha de sucessão do trono aos 3 anos de idade, em 1952, quando sua mãe se tornou a rainha. Ele foi o primeiro rei a ver a sua mãe ser coroada como Rainha.

3- O Rei tem três irmãos, dois filhos, dois enteados e cinco netos.

4 – Ainda como príncipe, Charles se casou com Diana Frances Spencer em 1981, com quem teve dois filhos, William e Harry. Eles se separaram em 1996 e ela faleceu em 1997. Então, anos mais tarde, Charles assumiu o romance com Camilla Parker Bowles, com quem se relacionou pela primeira vez na década de 1970. Eles se casaram em 9 de abril de 2005 em uma cerimônia civil no Guildhall, em Windsor, com uma celebração religiosa na Capela de St. George, no Castelo de Windsor.

5- A primeira viagem internacional dele foi para Malta quando tinha apenas cinco anos de vida.

6- Ele é o primeiro rei a ter frequentado a universidade. Ele se formou em Arqueologia e Antropologia na Universidade de Cambridge, e também cursou História. Além disso, ele cursou Galês na Universidade College Of Wales, em Aberystwyth.

7- O Rei aprendeu a tocar piano, trompete e violoncelo durante a época em que estava na escola.

8- Ele se tornou Tenente de Voo Wales em agosto de 1971, também serviu na Marinha Real e se tornou o primeiro membro da família real a ter o curso completo de Regimento de Paraquedas antes de se tornar coronel chefe.

9- Ele começou a instituição de caridade The Prince's Trust em 1976 com apenas 7 mil libras, que é o valor de sua indenizaçãoda Marinha. Hoje em dia, a instituição já ajudou mais de um milhão de jovens.

10- Um sapo recebeu o nome do príncipe Charles em homenagem a ele: o Hyloscirtus Princecherlesi ou Prince Charles Magnificent Tree Frog.

11- O Rei é um grande defensor das questões ambientais no mundo. Ele já demonstrou sua preocupação em vários momentos com a poluição por plástico e seu impacto no meio ambiente.

12- O Rei já escreveu livros, como The Old Man of Lochnagar, Harmony e Climate Change: a Ladybird Expert Book. Além disso, ele também é pintor e tem um dos seus quadros exposto na Academia Real em 1987. Ele ainda faz parte do Círculo de Mágicos, para o qual entrou em 1975 após fazer um truque de mágica.

13- O Rei também tem a tradição de realizar cerimônias de plantio de árvores em festas de noivado. Depois de plantar três árvores, ele sacode um dos galhos para desejar boa sorte.

14- Ele será o quadragésimo soberano a ser coroado na Abadia de Westminster.

15- Ele se tornou Rei no dia 8 de setembro de 2022, logo após a morte de sua mãe, a Rainha Elizabeth II, que foi a monarca que ficou mais tempo no trono do Reino Unido.