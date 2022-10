Rei Charles III ocupará cargo que príncipe Harry deixou em 2020

Rei Charles III substitui Harry e ocupará cargo de capitão geral dos fuzileiros navais reais

CARAS Digital Publicado em 28/10/2022, às 13h09

O Rei Charles III (73) segue fazendo mudanças na família real britânica e anunciou nesta sexta-feira, 28, que ocupará o cargo de capitão-geral dos fuzileiros navais reais, antes de responsabilidade do seu filho, o príncipe Harry (38).

Harry foi destituído do cargo, que recebeu diretamente da falecida rainha Elizabeth II (1926-2022), após renunciar sua posição como membro sênior da família real, em 2020. Até agora, ninguém havia assumido a função.

Mensagem do Rei Charles III para o Corpo de Fuzileiros Navais Reais

"É com o maior prazer que assumo o cargo de capitão geral. Estou excepcionalmente orgulhoso de seguir os passos de tantos membros da minha família nos últimos três séculos e meio, todos ocuparam o cargo com um grande senso de admiração", começou.

"Os fuzileiros navais reais têm uma história notável e inigualável, tanto no mar como na terra. Eu me inspiro imensamente em sua coragem, determinação, disciplina e extraordinária capacidade de resistir aos ambientes mais extremos", continuou.

"Me sinto muito honrado de me tornar parte da instituição e estou muito ansioso para conhecê-los em um futuro próximo. Enquanto isso, essa mensagem tem meus sinceros e especiais desejos de um feliz aniversário de 358 anos. Per Mare, Per Terram", finalizou ele, citando o lema dos fuzileiros navais reais.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por The Royal Family (@theroyalfamily)

Polêmico livro de memórias do príncipe Harry

A função de capitão-geral dos fuzileiros navais reais recebe um novo representante dias após o príncipe Harry divulgar que irá publicar um livro de memórias. O filho caçula do Rei Charles III pretende detalhar como foi crescer em meio à realeza e revelar os bastidores de sua família.

Na noite desta quinta-feira-27, um porta-voz do rei se recusou a comentar o livro, mas entende-se que a família real já foi avisada de que a obra de 416 páginas é "crítica de tudo e de todos".