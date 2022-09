Rei Charles III foi um dos últimos a ver a Rainha Elizabeth II com vida

Rei Charles III e a irmã, a princesa Anne, estavam no Castelo Balmoral no momento da morte da Rainha Elizabeth II, diz jornal britânico

CARAS Digital Publicado em 09/09/2022, às 10h44

Os bastidores da morte da rainha Elizabeth II (1926-2022) já começaram a circular pela imprensa internacional. Nesta sexta-feira, 9, o jornal britânico Daily Mail revelou que o Rei Charles III e sua irmã, a princesa Anne, foram os últimos a conseguirem ver a rainha com vida. Os dois estavam no Castelo Balmoral quando a rainha faleceu.

Charles foi às pressas para o lado da mãe quando recebeu a notícia de que os médicos estavam preocupados. Ele teria chegado ao Castelo por volta das 10h, horário local. Anne já estava na redondeza do Castelo para compromissos e também teria corrido para o local.

Porém, os outros filhos da rainha e os netos não conseguiram chegar a tempo. Segundo o Daily Mail, o príncipe Edward e o príncipe Andrew foram colocados em um jato particular da realeza o mais rápido possível, mas não teriam conseguido chegar antes do falecimento da mãe – embora o horário da morte dela não tenha sido divulgado. Os netos William e Harry também foram até o Castelo, mas também teriam chegado tarde demais.

A morte da Rainha Elizabeth II foi anunciada às 18h32, horário local – 14h32 no horário de Brasília. Os representantes da realeza colocaram o comunicado oficial nos portões do Palácio de Buckingham com a seguinte mensagem: “A rainha morreu pacificamente em Balmoral esta tarde. O rei e a rainha consorte permanecerão em Balmoral esta noite e voltam para Londres pela manhã”.

Charles será proclamado Rei no sábado

A cerimônia para oficializar o reinado do Rei Charles III acontecerá no sábado, 10, no Palácio de St. James, em Londres. A leitura da proclamação será feita de uma das sacadas do palácio por volta das 10h, horário local – 6h no horário de Brasília.

A coroação ainda deverá demorar para acontecer. De acordo com a tradição, a coroação só acontece após o período de luto e pode demorar entre meses e anos para acontecer.