Rei Charles III faz a primeira aparição após a morte da Rainha Elizabeth II

Rei Charles III chega ao Palácio de Buckingham, em Londres, e vê as homenagens para a sua mãe, a Rainha Elizabeth II, na porta do local

CARAS Digital Publicado em 09/09/2022, às 11h10

O Rei Charles III fez a sua primeira aparição em público nesta sexta-feira, 9, após iniciar o seu reinado. Na última quinta-feira, 8, ele se despediu de sua mãe, a Rainha Elizabeth II, que faleceu pacificamente no Castelo Balmoral, na Escócia, e assumiu o posto de Rei.

Em sua primeira aparição pública, ele foi visto chegando ao Palácio de Buckingham, em Londres, na Inglaterra, acompanhado de sua esposa, a rainha consorte Camilla. Eles pararam na frente do local para ver as flores e homenagens que a população colocou na frente dos portões do palácio para marcar a morte da rainha.

Charles acenou para a população e ouviu as saudações de 'Deus Salve o Rei' vindas da multidão. Logo depois, ele entrou no palácio para iniciar a sua agenda de compromissos. Ele deverá ter o seu primeiro encontro com a primeira-minista Liz Truss e também fará a primeira declaração oficial como rei.

Proclamação de Charles como Rei

Charles será proclamado Rei no sábado, 10, pelo Conselho de Sucessão em uma cerimônia no Palácio de St. James e o evento deve ser televisionado pela primeira vez na história. Ele é o Rei desde o momento da morte da rainha. As cerimônias que vão acontecer são apenas a oficialização e celebração do novo rei. No Reino Unido, eles seguem a ordem de que o primeiro na linha de sucessão assume o posto logo após a morte do monarca anterior.

Vale lembrar que Charles é o filho mais velho da Rainha Elizabeth II com príncipe Philip e foi preparado durante toda a sua vida para assumir o posto de Rei.