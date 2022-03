Recuperada da Covid-19, Rainha Elizabeth II se encontra com Primeiro-Ministro do Canadá

A Rainha Elizabeth II realizou seu primeiro encontro presencial após testar positivo para Covid-19

CARAS Digital Publicado em 07/03/2022, às 17h32

Nesta segunda-feira, 7, a Rainha Elizabeth II (95) mostrou que está recuperada da Covid-19 após comparecer a sua primeira reunião presencial após contrair a doença.

A monarca britânica se encontrou com o Primeiro Ministro do Canadá, Justin Trudeau (50) no Castelo de Windsor, onde ficou se recuperando quando foi diagnosticada com Coronavírus no dia 20 de fevereiro.

No encontro, matriarca da Família Real apareceu saudável e elegante com um vestido estampado com tons de azul. E o canadense vestia um azul com uma gravata roxa.

Após testar positivo para coronavírus, a Rainha se recuperou e já na semana passada realizou reuniões virtuais.

A nova casa da Rainha

No último domingo, 6, o jornal britânico The Sunday Times afirmou que a Rainha Elizabeth II não voltará a morar no Palácio de Buckingham.

A mãe do Príncipe Charles (73), está morando no Castelo de Windsor desde março de 2020, com o início da pandemia. Agora, a monarca não pretende retornar para sua antiga moradia.

Segundo o jornal, Buckingham continuará sendo a sede da monarquia inglesa e abrigará eventos e reuniões reais. Nenhum porta-voz oficial do Palácio de Buckigham comentou sobre o assunto.