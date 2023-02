Realeza britânica lança site sobre a coroação do rei Charles III

Está chegando o grande dia! Coroação do Rei Charles III acontecerá daqui três meses e a realeza britânica revela uma playlist para celebrar o momento especial

O Rei Charles III está prestes a celebrar a sua coroação como monarca do Reino Unido. A comemoração acontecerá no dia 6 de maio e marcará a coroação dele e de sua esposa, a rainha consorte Camilla. Nesta segunda-feira, 6 de fevereiro, a realeza britânica lançou o site oficial com informações sobre o evento.

O site tem o título de 'Coroação da Sua Majestade o Rei e Sua Majestade a Rainha Consorte'. O evento terá uma cerimônia religiosa comandada pelo arcebispo de Canterburry na Abadia de Wesminster. Logo depois, o Rei e a Rainha Consorte vão aparecer na varanda do Palácio de Buckingham com outros membros da família real.

No dia seguinte, os britânicos vão celebrar o Grande Almoço da Coroação, que é quando as pessoas são incentivadas a participarem de eventos em suas comunidades e apoiar boas causas sociais. No final do dia, a realeza vai transmitir o Concerto da Coroação, que acontecerá no Castelo de Windsor. Além disso, locais icônicos do Reino Unidos serão iluminados com projetos e lasers no Lighting up the Nation. Por fim, no dia 8 de maio, o primeiro-ministro declara o dia como feriado bancário e os cidadãos são convidados a participar de iniciativas de voluntariado.

A realeza também divulgou uma playlist com 27 músicas de artistas britânicos para que a população possa entrar no clima da celebração. A playlist está disponível no Spotify com o nome de 'Coronation Celebration Playlist' e conta com músicas de Coldplay, David Bowie, Ed Sheeran, Ellie Goulding, George Ezra, Harry Styles, Queen, Jeff Beck, Rod Stewart, Spice Girls, Sam Ryder, The Kinks, The Who e Tom Jones.