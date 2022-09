Rainha Elizabeth II: saiba quais são as regras para visitar o caixão

População faz fila gigantesca para visitar o caixão da Rainha Elizabeth II, mas tem que seguir as regras: 'Não pode fazer churrasco'

O velório da Rainha Elizabeth II está aberto ao público para visitação no Westminster Hall, no Parlamento de Londres, desde a tarde desta quarta-feira, 14. As redondezas do local estão repletas de pessoas que formam uma fila gigantesca para prestar suas homenagens para a rainha. No entanto, todos precisam seguir algumas regras.

Nesta semana, a imprensa britânica divulgou o que não pode ser feito na fila para a visita ao caixão. As pessoas precisam usar uma pulseira colorida para que possam sair da fila para ir ao banheiro, são proibidas de levar ursos de pelúcia e flores para o local e também não podem fazer churrasco enquanto aguardam na fila. Esta última regra chamou a atenção, já que o governo temia que as pessoas pudessem acampar nas redondezas e fazer churrasco ou fogueiras nas ruas.

Além disso, as pessoas vão passar por uma segurança rigorosa. Assim, todos devem ter apenas uma bolsa pequena, usar roupas adequadas para o clima do dia e podem ter um guarda-chuva e um protetor solar. O governo também proibiu que as pessoas tirem fotos com celulares ou outros dispositivos durante a presença no salão com o caixão.

O governo local espera que cerca de 750 mil pessoas participem do velório aberto da Rainha Elizabeth II.

