Rainha Elizabeth II: saiba a história da coroa que foi colocada no caixão dela

Coroa da Escócia foi colocada em cima do caixão da Rainha Elizabeth II. Saiba qual é o significado do símbolo da realeza

Redação Publicado em 12/09/2022, às 18h12

Nesta segunda-feira, 12, o caixão com o corpo da Rainha Elizabeth IIfoi colocado na Catedral de St. Giles, em Edimburgo, na Escócia, para que a população possa se despedir da monarca. E um detalhe chamou a atenção. Os representantes da realeza colocaram a Coroa da Escócia em cima do caixão junto com o estandarte real da Escócia e uma coroa de flores.

A Coroa da Escócia é um item valioso e histórico. É a joia mais antiga da realeza do Reino Unido e é usada apenas nas coroações de monarcas escoceses. A coroa, como pode ser vista hoje, existe desde 1540, quando foi reformada a pedido do Rei James V. O item é feito de ouro com pérolas, granadas e ametistas.

A joia foi escondida pela realeza em 1707 e só foi redescoberta em 1818 no Castelo de Edimburgo. Atualmente, a coroa fica exposta na Sala da Coroa e é usada em raras ocasiões.

Morte da Rainha Elizabeth II

A Rainha Elizabeth II faleceu no dia 8 de setembro, aos 96 anos, durante sua viagem para o Castelo de Balmoral, na Escócia. O corpo dela chegou em Edimburgo no final de semana e está sendo velado na catedral da cidade após uma procissão pelas ruas, que contou com a presença dos quatro filhos dela: Rei Charles III, princesa Anne, príncipe Andrew e príncipe Edward.

O caixão deverá seguir viagem para Londres, na Inglaterra, na terça-feira, 13, e o funeral está marcado para o dia 19 de setembro.