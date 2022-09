Rainha Elizabeth II: saiba curiosidades sobre a coroa que foi coloca no caixão dela

Coroa Imperial do Estado foi colocada no topo do caixão da Rainha Elizabeth II durante o velório em Londres. Saiba mais sobre a joia da realeza britânica

O caixão com o corpo da Rainha Elizabeth II está sendo velado no prédio do Parlamento, em Londres, na Inglaterra, onde ficará até a próxima segunda-feira, 19. E um detalhe chamou a atenção: a Coroa Imperial do Estado.

O item que representa a realeza foi colocado repousando em cima do caixão da monarca nesta quarta-feira, 14, desde a saída do Palácio de Buckingham e deverá ficar lá até o momento do enterro na cripta do Castelo de Windsor.

A Coroa Imperial tem 2.868 diamantes, 17 safiras, 11 esmeraldas e centenas de pérolas. O item tem 31,5 cm e 0,91 kg. No centro há uma cruz com um rubi. Ela foi criada em 1838, quando a Rainha Vitória foi coroada e não quis usar a tradicional Coroa de São Eduardo, que considerou muito pesada.

Uma das pedras preciosas é a Safira de São Eduardo, que era usada pelo rei em um anel. E também o diamante que é conhecido como Segunda Estrela da África. A mesma coroa foi usada no cortejo fúnebre do caixão da Rainha Vitória em 1901. Desde então, a coroa foi usada pelos monarcas seguintes, sendo Rei Eduardo VII, George e George VI.

Em vida, a Rainha Elizabeth II usou a coroa cerca de 60 vezes. A joia fica guardada na Torre de Londres.

Além disso, a realeza colocou o Royal Standard no caixão da rainha. O item representa o Reino Unido, com símbolos da Inglaterra, Escócia e Irlanda.