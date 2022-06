Rainha Elizabeth II muda o visual e aparece com novo corte de cabelo

A Rainha Elizabeth II apareceu esta semana com um corte de cabelo diferente no Palácio de Windsor

CARAS Digital Publicado em 23/06/2022, às 19h29

Nesta última quarta-feira, 22, aRainha Elizabeth II(96) surpreendeu ao dar uma repaginada no visual e aparecer com novo corte de cabelo.

Ao se encontrar com a governadora de Nova Gales do Sul, estado da Austrália, a Rainha foi fotografada com um novo corte de cabelo que deixava os fios mais curtos. O volume no cabelo de Elizabeth II permaneceu igual.

Em um clique publicado no Instagram da Família Real, vê-se a monarca apostou em um look colorido. A Rainha usava um vestido amarelo com estampa de flores azuis.

Uma seguidora elogiou o novo visual de Elizabeth II e escreveu: “Eu amei o novo corte de cabelo da Rainha”.

Confira aqui um clique da Rainha Elizabeth II com seu novo corte de cabelo!