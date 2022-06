Rainha Elizabeth II faz sua primeira aparição na comemoração do Jubileu de Platina

Rainha Elizabeth II aparece sorridente na varanda do Palácio de Buckingham para acompanhar o início da comemoração do Jubileu de Platina

CARAS Digital Publicado em 02/06/2022, às 09h35

Nesta quinta-feira, 2, a rainha Elizabeth II fez a alegria dos seus súditos ao aparecer na varanda do Palácio de Buckingham durante o desfile oficial Trooping The Colour. Ela foi vista sorridente ao conferir o evento ao lado do primo, o Duque de Kent.

Para a ocasião, ela usou um conjunto todo azul com detalhes em pérolas e diamantes, feito por sua amiga Angela Kelly, que é o mesmo look que ela usou no retrato oficial da festividade. A rainha foi vista andando com o apoio de uma bengala, já que está com dificuldade de locomoção em decorrência da idade avançada.

Vale lembrar que esta é a primeira vez que a Rainha não fez parte de todo o desfile oficial. Por causa de sua saúde, ela preferiu aparecer apenas no balcão do palácio. Nos anos anteriores, a rainha já desfilou em uma carruagem.

O desfile oficial contou com vários membros da realeza. Príncipe William, príncipe Charles e a princesa Anne desfilaram em cavalos e com as fardas oficiais do exército. Kate Middleton apareceu em uma carruagem com os três filhos, príncipe George, príncipe Louis e princesa Charlotte.

O Jubileu de Platina celebra os 70 anos de reinado de Elizabeth II.

Fotos do desfile oficial em homenagem à Rainha Elizabeth II:

Rainha Elizabeth II e o Duque de Kent - Crédito: Getty Images

Príncipe Charles - Crédito: Getty Images

Príncipe William e princesa Anne - Crédito: Getty Images