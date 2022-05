Rainha Elizabeth II faz aparição surpresa no metrô de Londres

Sorridente, Rainha Elizabeth II prestigia inauguração da linha de metrô que recebeu o seu nome em Londres, na Inglaterra

CARAS Digital Publicado em 17/05/2022, às 11h32

A Rainha Elizabeth II (96) marcou presença no evento de inauguração da linha Elizabeth do metrô de Londres, na Inglaterra. Sorridente e com look todo amarelo, ela foi conferir uma das estações da linha, que vai ligar alguns pontos turísticos da cidade, e também comprou o primeiro bilhete para a viagem da linha.

A Rainha contou com a companhia do filho mais novo, Príncipe Edward (58). A aparição dela no evento foi uma surpresa para todos, já que ela já tinha marcado presença em outros dois eventos nos últimos dias.

Há pouco tempo, o palácio real informou que a rainha Elizabeth II estava enfrentando questões de mobilidade e sua presença em eventos só seria confirmada no mesmo dia, caso ela estivesse disposta para ir.

A linha de metrô Elizabeth deverá ser aberta ao público no dia 24 de maio e faz parte das celebrações do Jubileu da rainha, que acontecerá no dia 2 de junho. O Jubileu celebra os 70 anos dela no trono britânico.

Fotos do evento oficial com a presença da Rainha Elizabeth II: