Rainha Elizabeth II: especulações sobre o significado do horário exato do cortejo

14/09/2022

Nesta quarta-feira, 14, os britânicos e o mundo acompanharam o cortejo fúnebre do caixão da Rainha Elizabeth II pelas ruas de Londres, na Inglaterra, do Palácio de Buckingham até o Palácio de Westminster. A caminhada da família real começou pontualmente às 14h22 – horário local – e a imprensa britânico começou a especular sobre o motivo do horário.

De acordo com o site Daily Mail, os especialistas da realeza levantaram supostos significados sobre o motivo do horário marcado para o início do cortejo. A publicação revelou ainda que o Palácio Real não divulgou o motivo verdadeiro do horário, mas os rumores estão circulando na internet.

Um dos supostos significados seria uma homenagem ao pai da rainha, o Rei George VI, que faleceu em 1952. Na época, os sinos de Windsor tocaram 56 vezes entre 13h27 e 14h22. Outro motivo seria o simples fato de que o cortejo precisaria chegar às 15h no Palácio de Westminster. Assim, a procissão demoraria 38 minutos no trajeto e teria que sair de Buckingham precisamente às 14h22.

Outro suposto significado seria a importância do número 222 para os cristãos. O número representaria a unidade e o amor do relacionamento com Deus. Vale lembrar que a Rainha Elizabeth II era muito devota e também chefe da Igreja em seu Reino. Por enquanto, o real significado do horário não foi confirmado pelos membros da realeza.

Cortejo fúnebre em Londres

O cortejo da Rainha Elizabeth II aconteceu com o caixão em uma carruagem conduzida por cavalos da Tropa Real de Artilharia e acompanhado pela família real, incluindo o Rei Charles III, seus irmãos e os filhos.

Assim que o caixão chegou ao Palácio de Westminster, os membros da realeza acompanharam uma celebração religiosa.