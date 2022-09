Realeza / Despedida

Rainha Elizabeth II: corpo da monarca chega ao Palácio de Buckingham

Multidão aplaude a chegada do caixão com o corpo da Rainha Elizabeth II no Palácio de Buckingham. Família real deve recepcionar o caixão no interior do palácio

13/09/2022

Chegada do caixão da Rainha Elizabeth II no Palácio de Buckingham - Fotos: Getty Images