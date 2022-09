Rainha Elizabeth II acumulou uma fortuna pessoal impressionante

Ao longo de sua vida, Rainha Elizabeth II juntou uma fortuna pessoal, que ficará de herança para sua família

A Rainha Elizabeth II faleceu nesta quinta-feira, 8, e deixou uma fortuna de herança para a sua família. De acordo com uma reportagem da revista Forbes, de 2021, ela tinha uma fortuna pessoal estimada em US$ 500 milhões – cerca de R$ 2,6 bilhões.

A fortuna está dividida entre investimentos, joias e castelos. Além disso, a rainha ajudou a realeza britânica a acumular uma fortuna de US$ 28 bilhões – cerca de R$ 146,2 bilhões – ao longo do seu período de reinado – ela ficou mais de 70 anos no trono.

Morte da Rainha Elizabeth II

A Rainha Elizabeth II faleceu nesta quinta-feira, 8, no Castelo de Balmoral, na Escócia, ao lado de sua família. Ela estava com 96 anos e mais de 70 anos de reinado.

Nas redes sociais, o palácio real informou: “A Rainha morreu pacificamente em Balmoral esta tarde. O rei e a rainha consorte permanecerão em Balmoral esta noite e retornarão a Londres amanhã”.

O novo Rei do Reino Unido é o príncipe Charles, filho primogênito da Rainha Elizabeth II e do príncipe Philip. Ele é casado com Camilla, que recebe o título de rainha consorte para ficar ao lado do marido no trono.

A rainha Elizabeth II deixou quatro filhos: Charles, Anne, Andrew e Edward.