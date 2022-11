Rainha Consorte do Reino Unido doa ursinhos Paddington deixados como homenagem à Elizabeth II

Camilla, esposa do Rei Charles III e Rainha Consorte do Reino Unido, entregou dezenas de ursinhos para a caridade

A Rainha Consorte do Reino Unido, Camilla Parker (75), fez questão de entregar pessoalmente dezenas de ursinhos Paddington para uma instituição de caridade infantil. Nesta quinta-feira, 24, a monarca decidiu dar um novo lar para os brinquedos que foram deixados como forma de homenagem à Elizabeth II por simpatizantes da ex-integrante da família real britânica.

No total, foram levados mais de mil ursinhos Paddington, deixados em palácios e parques reais em Londres e Windsor, dos quais muitos acompanhavam cartas e mensagens, como forma de tributo e luto pela morte da então Rainha.

Cada ursinho foi limpo profissionalmente para poder ser entregue à uma creche no leste de Londres, onde Camilla foi para um “piquenique de ursinhos de pelúcia”, com direito à sanduíches de marmelada, distribuindo os Paddingtons para as crianças.

Acompanhada por dois atores do mais recente filme do ursinho, Hugh Bonneville e Madeleine Harris, que vivem respectivamente Sr. Brown e Judy Brown, em uma das adaptações cinematográficas dos famosos livros infantis.

Em junho, quando Elizabeth apareceu tomando um chá com o personagem querido pelos britânicos, começou então, a ligação da família real com o urso Paddington, um dos destaques da comemoração de seu 70º ano como Rainha britânica, que teve quatro dias de celebrações por parte da realeza britânica.

Príncipe William fica em saia justa ao ser perguntado sobre qual time iria torcer na Copa do Mundo no Catar

Nesta última quarta-feira, 16, o Príncipe William (40) ficou em uma saia justa ao ser perguntado se torceria para a Inglaterra ou País de Gales na Copa do Mundo. “Eu apoio os dois. Eu apoio a Inglaterra mais no futebol, mas Gales no rugby. Quando estava crescendo, Gales não passava nos torneios [de futebol]. Chegar à Copa do Mundo é uma grande conquista, e eu estarei apoiando Gales no processo”, disse.