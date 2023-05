Rainha consorte Camilla: Saiba 12 fatos sobre a esposa do Rei Charles III

No próximo dia 6 de maio, a rainha consorte Camilla será coroada ao lado do seu marido, Rei Charles III. Conheça mais sobre ela!

A rainha consorte Camilla será coroada ao lado do seu marido, o Rei Charles III, na Abadia de Westminster, em Londres, no próximo dia 6 de maio em uma cerimônia oficial. Enquanto não chega o grande dia, separamos algumas curiosidades sobre a vida dela. Confira aqui:

1 – Camilla Rosemary Shand nasceu no dia 17 de julho de 1947 no Hospital King's College, em Londres, Inglaterra. Ela é filha do Major Bruce Middleton Hope Shand e Rosalind Maud Shand. Ela teve dois irmãos, Annabel Elliot e Mark Shand (falecido em 2014).

2 – Ela se formou na escola Mon Fertile, na Suíça, e também no Institut Britannique em Paris.

3 – A primeira instituição que ela apoiou como Duquesa de Cornwall foi a Royal Osteoporosis Society, que é uma entidade que ela já apoiava desde a década de 1990 por causa da condição que afetou sua mãe e sua avó.

4 – Ela se casou com príncipe Charles em uma cerimônia civil em Guildhall em Windsor no dia 9 de abril de 2005. Eles também fizeram uma celebração religiosa na Capela de St. George no Castelo de Windsor.

5 – O anel de noivado dela pertenceu à Rainha Elizabeth, conhecida como a Rainha-Mãe, que é a avó do Rei Charles III.

6 – Ela já foi casada com Andrew Parker Bowles, de quem se separou em 1995. Eles tiveram dois filhos juntos, Thomas Henry e Laura Rose. Ela tem cinco netos.

7 – A sua primeira aparição solo como membro da família real aconteceu em 23 de maio de 2005, quando foi visitar o Hospital Southampton General. E a sua primeira viagem internacional foi para os Estados Unidos em 2005, quando enfrentou o então presidente George W. Bush e a primeira-dama Laura Bush na Casa Branca.

8 – A rainha consorte adora a programação da emissora BBC, incluindo o programa Strictly Come Dancing.

9 - Ela também é apaixonada pelo livro Orgulho e Preconceito, que já leu inúmeras vezes. Inclusive, ela criou um clube de leitura, chamado de A Sala de Leitura, durante a pandemia de Covid-19 nas redes sociais para incentivar a leitura.

10 – Ela posou pela primeira vez para uma revista na edição da Vogue de junho de 2022 para celebrar o seu aniversário de 75 aos.

11 – A rainha consorte não tem as orelhas furadas e costuma usar brincos de pressão.

12 – Ela tem uma produção própria de mel em Wiltshire. A produção de mel da rainha consorte é vendida na Fortnum & Mason e a renda é revertida para a caridade.