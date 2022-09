Quem assume o trono britânico após a morte de Elizabeth II? Veja a linha sucessória

Veja a linha sucessória após a morte da Rainha Elizabeth II

Gustavo Assumpção Publicado em 08/09/2022, às 14h36

A morte da Rainha Elizabeth II anunciada nesta quinta-feira (8) deixa vago um dos mais poderosos espaços de poder da política mundial. Agora, será definido quem deve assumir o trono britânico.

Pelas regras da realeza, a sucessão ao trono é definida por descendência, gênero, legitimidade e religião. As determinações estão publicadas em leis que datam do século XVII e foram revisadas em um ato promulgado em 2013.

Pelas regras, o sucessor formal e legítimo herdeiro do trono britânico é o príncipe Charles, filho mais velho da Rainha. Na sequência estão o príncipe William, filho mais velho de Charles, príncipe George, filho mais velho de William e Charlotte, segunda filha de William.

Veja a lista dos dez nomes mais próximos do trono britânico:

1. Charles, Príncipe de Gales (N. 1948), primogênito de Elizabeth II

2. William, Duque de Cambridge (n. 1982), primogênito de Charles, Príncipe de Gales

3. George de Cambridge (n. 2013), primogênito de William, Duque de Cambridge

4. Charlotte de Cambridge (n. 2015)

5. Louis de Cambridge (n. 2018)

6. Harry, Duque de Sussex (n. 1984)

7. Archie Mountbatten-Windsor (n. 2019)

8. Lilibet Mountbatten-Windsor (n. 2021)

9. André, Duque de Iorque (n. 1960)

10. Beatrice do Reino Unido (n. 1988)

Rainha Elizabeth II teve o segundo reinado mais longo da história

A Rainha Elizabeth II ficou mais de 70 anos no trono do Reino Unido – ela ficou atrás apenas do rei Luís XIV, da França, que reinou por 72 anos e 110 dias. Ela assumiu o trono britânico aos 25 anos de idade, em 1952, após a morte do seu pai, o Rei George VI – que faleceu de câncer no pulmão aos 56 anos.

A coroação aconteceu um ano após a morte do pai dela, em respeito ao luto pelo monarca, em 2 de junho de 1953, na Abadia de Westminster, em Londres. A cerimônia contou com a presença de mais de 8 mil convidados, de 129 países. Além disso, a transmissão da coroação foi feita pela televisão para os milhões de súditos.