Príncipes William e Harry não vão se encontrar na data dos 25 anos da morte da princesa Diana

Os príncipe William e Harry vão passar o dia dos 25 anos da morte da mãe, a princesa Diana, de forma reservada

31/08/2022

Nesta quarta-feira, 31, o mundo lamenta os 25 anos da morte da princesa Diana (1961-1997), que faleceu em um acidente de carro em 1997. Assim, os assessores da realeza revelaram quais são os planos dos filhos dela, o príncipe William (40) e o príncipe Harry (37), frutos do relacionamento de Diana com o príncipe Charles (73).

De acordo com o site Daily Mail, os irmãos não devem se encontrar nesta data simbólica. Eles não fizeram planos de participarem de eventos públicos para relembrarem a mãe. Os dois devem passar o dia dentro de suas intimidades para lamentarem a data de luto.

Inclusive, os dois não pretendem fazer declarações públicas sobre a memória da mãe nesta data. “Eles, sem dúvida, vão passar o dia refletindo sobre o incrível legado de sua mãe e o trabalho que eles continuam fazendo todos os dias para lembrá-la sempre que podem”, informou uma fonte da publicação.

Vale lembrar que, em 2021, Harry e William se encontraram no dia 31 de agosto paa a inauguração de uma estátua de bronze em homenagem para a mãe no Sunken Garden, que faz parte da propriedade do Palácio de Kensington.

Além disso, é válido destacar que a relação de William e Harry está estremecida desde que Harry deixou a realeza junto com sua família. Nos bastidores da família real, as fontes dizem que os irmãos vivem atritos nas relações e se comunicam pouco.

