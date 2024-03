Príncipes William e Harry não se encontram em homenagem para Diana

Os príncipes William e Harry fizeram homenagens para a mãe, a princesa Diana, mas tomaram o cuidado para não se encontrarem no evento. Saiba como foi!

Na noite de quinta-feira, 14, os príncipes William e Harry participaram da entrega do Prêmio Diana, que é uma homenagem para a mãe deles, a princesa Diana. Porém, os irmãos evitaram o encontro no evento. Os dois fizeram participações estratégicas, que teve o cuidado de não colocá-los juntos em nenhum momento.

Vale lembrar que os dois vivem uma relação atribulada desde que Harry decidiu se afastar da família real para viver nos Estados Unidos e também por causa do livro que o caçula lançou no ano passado com memórias de sua vida. Desde então, os dois se encontraram em raras ocasiões e sempre dentro de uma formalidade.

No Prêmio Diana, William foi o primeiro a aparecer no local presencialmente. Ele foi até o Museu da Ciência, onde o evento aconteceu, em Londres, Inglaterra, para se encontrar com os vencedores. Lá, ele esbanjou sorrisos e falou sobre a mãe. “Estou muito feliz por estar aqui hoje para reconhecer as conquistas de vinte jovens excepcionais de todo mundo. Os caminhos percorridos por estes jovens nem sempre foram fáceis. Muitos superaram adversidades e preconceitos, mas são movidos pela coragem, compaixão e compromisso - qualidades partilhadas pela minha mãe. Eu sei que ela teria ficado honrada em ver uma instituição de caridade em seu nome fazendo um trabalho tão inspirador para elevar os jovens de todos os cantos do mundo. Ela me ensinou que todos temos potencial para retribuir, que todos os necessitados merecem um apoio na vida”, disse ele.

Depois que William saiu do local do evento, os vencedores participaram de uma chamada de vídeo com o príncipe Harry, que está na Califórnia, Estados Unidos. “Minha mãe ficaria extremamente orgulhosa de todo o trabalho que vocês fizeram. Estou extremamente orgulhoso e obrigado por fazerem tudo o que fazem. Lamento por não estar aí. Aproveitem o resto da noite. Muito obrigado por inspirar muitos outros e ao mesmo tempo proteger o legado da minha mãe., Eu realmente aprecio isso”, afirmou.