Príncipe William toma atitude contra Príncipe Harry, após um mês em silêncio com o lançamento de 'Spare'

O Príncipe William decidiu tomar a primeira atitude contra seu irmão e esposa dele desde o lançamento da autobiografia 'Spare'

O Príncipe Harry voltou ao centro dos holofotes. Com a coroação e seu pai, Rei Charles III, que está marcada para o mês de maio, Príncipe William, o irmão de Harry, decidiu que não o quer na coroação. O desejo dele aconteceu para que o irmão não gere mídia em cima da cerimônia, e pare de estimular seu novo livro de autobiografia, Spare. O livro contou com muitas revelações chocantes como uma possível agressão de seu irmão, o que gerou uma crise em cima da surpresa e falta de pronunciamento por parte da família. Charles decidiu fazer as pazes com o caçula, e faz questão de sua presença na cerimônia de coroação. Para se reconciliarem, ele está tendo ajuda do arcebispo de Canterbury.

Agora, Harry estaria exigindo uma posição de destaque na coroação, para garantir que ele e sua esposa, Meghan Markle, não percam seus títulos reais após Charles assumir oficialmente o poder. Segundo o Daily Mail, Charles aceitará as exigências, pensando que caso não aceite pode gerar uma repercussão ainda mais negativa em cima da família real britânica. Porém, Príncipe William parece não concordar.

Para William, Harry poderia usar a coroação como uma forma de se autopromover, e promover ainda mais seu livro, cheio de polêmicas que envolvem o primogênito. Portanto, William quer barrar o irmão para que ele não use a cerimônia para atrair ainda mais publicidade para seus projetos particulares.

Ex-babá do filho mais velho de Harry, Archie, deu uma entrevista com revelações sobre a família

Segundo Lorren Khumalo, ela foi contratada como babá do filho mais velho de Harry e Meghan, e os dois foram muito simpáticos e receptivos:

"Quando cheguei lá, ele abriu os braços, me recebeu com um: 'oi, Lorren!' e me deu um abraço. Pensei: 'nossa, que cavalheiro'. Eu não acreditei. E quando entrei e vi Meghan, pensei: 'meu Deus, que mulher linda'. Eu me senti tão confortável, não era tão formal quanto eu esperava, era apenas uma casa normal".