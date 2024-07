Príncipe William teria enfrentado rei Charles por causa de Kate, diz jornal

De acordo uma fonte, o rei Charles e o príncipe William cravaram uma batalha devido ao afastamento de Kate Middleton da realeza

De acordo com o portal português Flash!, a relação entre o rei Charles III e o primogênito, o príncipe William, estaria passando por um momento conturbado. E o motivo da tensão seria a esposa do futuro rei, Kate Middleton. Segundo o tabloide, a turbulência entre pai e filho se deve ao desejo do monarca em “substituir” a nora, que está afastada de suas funções reais por conta do tratamento contra um câncer.

Apesar de já ter feito uma aparição pública, ainda não há previsão para Kate voltar oficialmente com sua agenda real, por isso o rei Charles “considera de suma importância que alguma integrante da família real assuma a agenda” da princesa de Gales e passe a trabalhar na monarquia como um “membro mais ativo”.

“É essencial para a Coroa ter uma figura que ocupe midiaticamente o vazio deixado por Kate”, teria dito Charles. No entanto, o príncipe William não concorda com a posição do pai e teria se oposto a ideia. “Ele está irredutível. Não quer promover a prima (a princesa Eugenie) como membro de grande destaque no seio da família real", revelou.

Em abril, o rei Charles chegou a elencar algumas integrantes da realeza para substituir a princesa de Gales, sendo elas Zara Tindall, filha da princesa Anne,Sophie de Edimburgo, esposa do príncipe Edward e Lady Louise Mountbatten-Windsor, primogênita de Sophie e Edward. Já em maio, o Daily Mail noticiou que o rei havia convocado as princesas Beatrice e Eugenie, suas sobrinhas, para ajudar temporariamente nas tarefas da monarquia.

Príncipe William choca com proibição severa contra o príncipe Harry

O príncipe William e o príncipe Harry não possuem uma boa relação de convivência. Os dois cresceram juntos, mas tomaram caminhos distintos na família real. Enquanto William é o próximo herdeiro do trono do Reino Unido, Harry optou por abandonar o serviço oficial na realeza e se mudou para os Estados Unidos. Com isso, a relação dos irmãos ficou ainda mais distante. Agora, a imprensa internacional revelou que o mais velho colocou uma proibição para o caçula.

De acordo com a especialista na família real Hilary Fordwich ao site Fox News Digital, William proibiu de todas as formas que Harry possa voltar para a família real no futuro.