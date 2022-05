Príncipe William recebe presentes para seus filhos em visita no segundo dia de viagem na Escócia

O Príncipe e sua esposa estão no seu segundo dia de viagem na Escócia, ontem o casal visitou uma faculdade

12/05/2022

Nesta quinta-feira, 12, marcou o segundo dia de viagem do Príncipe William (39) e Kate Middleton (40) na Escócia!

Apenas o Príncipe compareceu a uma visita real neste segundo dia. William foi para o estádio de um clube de futebol na capital escocesa, Edimburgo. O neto da Rainha Elizabeth II (96) visitou o clube de futebol em apoio a um programa de saúde mental que o time possui.

O Príncipe e sua esposa são grandes defensores de causas para o bem-estar mental. O Duque e a Duquesa de Cambridge já se juntaram ao Príncipe Harry (37) e sua esposa Meghan Markle (40) para criar um programa de assistência de saúde mental.

Durante a visita no campo de futebol, o Príncipe foi presenteado com camisetas do time escocês para seus três filhos George (8), Charlotte (7) e Louis(4). Os uniformes tinham o nome das crianças e os números das camisetas eram a idade dos filhos do casal.

O primeiro dia de viagem do Conde e Condessa de Strathearn, como são conhecidos na Escócia, foi neste dia 11. O casal visitou uma escola primária e uma faculdade na cidade de Glasgow.

Ajudando os universitários

Além de discutirem saúde mental na Universidade de Glasgow no primeiro dia de visitas reais, o Duque e a Duquesa atenderam alguns alunos da faculdade tirando fotos e cumprimentando.

Porém, uma aluna fez um pedido inusitado para Kate Middleton quando a Duquesa encontrou na Universidade.

A jovem Jack Baird (21), conseguiu ser vista por Kate porque estava balançando uma folha de jornal. Por quê? A estudante queria uma ajuda para completar um jogo de palavras-cruzadas no jornal.

Nas palavras-cruzadas da edição do dia 2 de maio do jornal britânico The Times existia na vertical duas palavras de cinco e quatro letras na vertical. O desafio era: “subsídio anual do soberano”.

Não sabendo responder, a jovem pediu ajuda para a Duquesa de Cambridge. Kate teve de chegar perto para dar uma olhada melhor e respondeu certeiramente: “Ela disse que era ‘Lista Civil’”, contou Jack.

A jovem ainda detalhou como foi o momento com a mãe de George, Charlotte e Louis: “Ela estava muito animada. Não parecia que ela iria acertar por um momento. Estou muito feliz, vou enquadrar [o jornal]. Ela parecia emocionada. Acho que ela pensou ‘Eu não viveria isso se eu errar’".

