Príncipe William ignora repórter ao ser perguntado sobre novo livro do príncipe Harry

Príncipe William e Kate fizeram sua primeira aparição pública desde o lançamento de 'Spare', o livro de memórias do príncipe Harry

O príncipe William (41) e sua esposa, Kate Middleton (41), fizeram sua primeira aparição pública nesta quinta-feira, 12, desde o lançamento do livro do seu irmão mais novo, príncipe Harry (38), Spare. O casal foi visto deixando a Open Door Charity, uma fundação de caridade em Birkenhead.

Em um vídeo compartilhado no Twitter, William e Kate estavam dizendo tchau aos funcionários quando uma voz por trás das câmeras perguntou: “Alteza, você teve oportunidade de ler o livro do seu irmão?”. O repórter que foi ignorado e repetiu a pergunta mais de uma vez.

Apesar do casal estar em uma distância perto do repórter, ambos não esboçaram reação e fingiram não ouvir enquanto iam embora.

A visita do casal na organização foi a segunda parada do dia. A primeira foi no Hospital Royal Liverpool University, onde eles inauguraram uma nova ala e agradeceram os funcionários pelo seu trabalho. No hospital, William e Kate também foram perguntados sobre o livro de Harry e mais uma vez não comentaram sobre o assunto.

Príncipe Harry revela que foi empurrado pelo príncipe William: 'Me jogou no chão”

Entre os trechos do livro, revelados previamente pelo jornal The Guardian, Harry descreveu a briga com o irmão, que ocorreu após uma conversa sobre a personalidade da esposa do príncipe: “Ele abaixou a água, me chamou de outro nome e veio até mim. Tudo aconteceu muito rápido. Ele me agarrou pelo colarinho, rasgou minha gola e me jogou no chão. Caí na tigela do cachorro, que quebrou embaixo das minhas costas, os pedaços me cortaram. Fiquei ali por um tempo, atordoado, então me levantei e disse para ele sair.” escreveu o Duque de Sussex em seu livro. Harry disse que William se mostrou arrependido depois do aconteceu e se desculpou.

Essa semana, durante o programa The Late Show, com Stephen Colbert (58), o Duque de Sussex exibiu um colar que seu irmão mais velho aparentemente "quebrou" durante a discussão. A joia, teria sido um presente de Meghan Markle (41) "Este agora está consertado e agora tem os batimentos cardíacos do meu filho, que minha mulher me deu", disse o duque, segurando a joia e mostrando para o apresentador.