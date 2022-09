Príncipe William herdou propriedade de R$ 6 bilhões

Após a morte da Rainha Elizabeth II, o príncipe William é o novo dono de uma propriedade bilionária no Ducado da Cornualha

O príncipe William recebeu uma herança bilionária após a morte da Rainha Elizabeth II. Ele se tornou o novo dono de uma propriedade privada da realeza no Ducado da Cornualha. Anteriormente, o local pertencia ao Rei Charles III quando ele era príncipe. Porém, assim que ele se tornou Rei, o local foi destinado ao primeiro na linha de sucessão, que é William.

De acordo com a imprensa britânica, a propriedade é avaliada em 1 bilhão de libras, cerca de R$ 6 milhões. O local tem uma área de 567 metros quadrados e fica no sudoeste da Inglaterra. A propriedade está na realeza desde 1337, na época do Rei Edward III.

Vale lembrar que a herança pessoal da Rainha Elizabeth II é avaliada em US$ 500 milhões – cerca de R$ 2,5 bilhões. O valor é sobre as joias pessoais dela, a coleção de arte, os investimentos e propriedades.

Príncipe William acompanha cortejo fúnebre da Rainha Elizabeth II

Nesta quarta-feira, 14, o príncipe William acompanhou o cortejo fúnebre com o caixão da Rainha Elizabeth II pelas ruas de Londres, na Inglaterra, ao lado do seu pai, o Rei Charles, os tios e o irmão, o príncipe Harry.

Primeiro na linha de sucessão da realeza, ele usou o seu uniforme militar para a ocasião e teve a companhia de sua esposa, Kate Middleton, que se juntou à família real durante uma cerimônia religiosa no Palácio de Westminster.

