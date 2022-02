Príncipe William faz visitas em seu primeiro dia de viagem para Dubai

Esta é a primeira viagem do Príncipe William para Dubai e a primeira em quase dois anos

Publicado em 10/02/2022

Nesta quinta-feira, 10, o Príncipe William (39) desembarcou em Dubai para sua primeira viagem aos Emirados Árabes Unidos.

Sua primeira visita na cidade foi uma reserva natural, em que estava acompanhado do Sheik Khaled bin Mohamed bin Zayed (40). O Príncipe também plantou árvores na reserva e elogiou a iniciativa em um post no seu Instagram.

A segunda visita no seu primeiro dia de viagem, mesmo dia em que seu pai foi diagnosticado com Covid-19, William visitou um porto.

O porto de Jabel Ali é o nono mais movimentado do mundo e foi aberto há 43 anos pela Rainha Elizabeth II (95), que no último domingo, 6, completou 70 anos no trono.

O marido de Kate Middleton (40) terminou o dia visitando e discursando na ExpoDubai. Em seu pronunciamento, o Príncipe disse: "Espero que participar dessa exposição hoje inspire vocês. Deve lembrá-los de que temos motivos para ter esperança. Nosso futuro ainda não está definido".

Confira aqui algumas imagens das visitas do Príncipe William!

