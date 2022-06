Príncipe William faz visita real à time de futebol feminino e volta com presentes para os filhos

O Duque de Cambridge visitou o time de futebol feminino britânico Lionesses e desejou boa sorte para as atletas em campeonato

CARAS Digital Publicado em 15/06/2022, às 17h19

Nesta quarta-feira, 15, Príncipe William (39) fez uma visita real a time feminino de futebol Lionesses e desejou boa sorte para as atletas no campeonato UEFA Women’s Euro 2022.

Em seu Instagram, o Duque de Cambridge falou sobre o campeonato que as jogadoras participarão e acontecerá no Reino Unido. “Um grande torneio em casa é uma perspectiva emocionante e é claro que as jogadoras estão ansiosas pela oportunidade de mostrarem o que podem fazer”, comentou o marido de Kate Middleton (40).

O neto da Rainha Elizabeth II (96) ainda elogiou as atletas do time britânico. “Esta equipe já está inspirando a próxima geração de mulheres e meninas a jogarem futebol, colhendo os benefícios mentais e físicos da atividade”, escreveu o Príncipe.

O pai de George (8), Charlotte (7) e Louis (4) ainda recebeu das atletas um presente para as crianças, camisetas do time com o nome e idade dos pequenos. William já havia recebido um presente deste tipo quando foi visitar um estádio de futebol na Escócia.

Confira aqui as imagens da visita do Príncipe William ao time de futebol feminino!