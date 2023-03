Príncipe William e Kate Middleton se encontram com o Príncipe e Princesa da Noruega

O Príncipe e a Princesa de Gales receberam o Príncipe e a Princesa da Noruega no Castelo de Windsor

Nesta quinta-feira, 2, o Príncipe William e sua esposa Kate Middleton se encontraram com o Príncipe e a Princesa da Noruega no Castelo de Windsor.

O Príncipe de Gales vestia um clássico terno azul com gravata vermelha, já Kate usava um look monocromático composto por terninho verde e camisa com babados.

Já o Príncipe Haakon da Noruega usava terno azul escuro com uma gravata azul-claro. A Princesa norueguesa Mette-Marit estava elegante com um vestido vermelho.

“Um prazer receber o Príncipe e a Princesa da Noruega para Windsor esta manhã, discutindo energia verde, meio ambiente e muito mais”, escreveu o casal no Instagram oficial do Príncipe e Princesa de Gales.

Frogmore Cottage!

Nesta última segunda-feira, 1, foi revelado pelo jornal britânico The Daily Mail que o Príncipe Harry e sua esposa Meghan Markle foram despejados de Frogmore Cottage, sua última propriedade na Inglaterra.

Com a notícia, a CARAS Digital relembrou os momentos vividos pelo casal real na mansão, desde o pedido de casamento até uma briga de Harry com seu irmão William.