Príncipe William e Kate Middleton celebram o início dos eventos do Jubileu de Platina da Rainha Elizabeth II

Nesta segunda-feira, 30, Príncipe William (39) e Kate Middleton (40) começaram a celebrar o Jubileu de Platina da Rainha Elizabeth II (96)

As celebrações dos 70 anos da Rainha no trono britânico irão começar nesta semana e contarão com paradas e até um show especial com vários artistas.

"É o começo de uma semana especial cheia de celebrações", escreveram o Duque e a Duquesa de Cambridge no Twitter.

Além de William e Kate, o Príncipe Harry e sua esposa Meghan Markle também irão comparecer às comemorações do Jubileu e retornarão para Londres, após se mudarem para os Estados Unidos.

It’s the start of a special week full of celebrations!



