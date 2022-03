Príncipe William e Kate Middleton cancelam primeira visita de viagem para o Caribe após protestos

Príncipe William e sua esposa Kate Middleton iriam para Belize neste domingo, mas cancelaram a viagem por conta de protestos no local

CARAS Digital Publicado em 19/03/2022, às 12h58

Neste sábado, 19, o Príncipe William (39) e sua esposa Kate Middleton (40) cancelaram sua primeira parada em sua turnê real para o Caribe, que começaria neste domingo, 20.

O motivo do cancelamento da viagem são os protestos que vêm ocorrendo em Belize, país que o Duque e a Duquesa de Cambridge visitariam primeiro.

Os moradores do vilarejo que os pais de George (8), Charlotte (6) e Louis (3) visitariam protestam contra o colonialismo e pelo fato de que os membros da Família Real pousariam seu helicóptero em um campo de futebol local.

Um dos moradores do local que seria visitado por Kate e William foi fotografado na sexta-feira, 18, com um cartaz que dizia: "Príncipe William deixe nossa terra".

A turnê real do casal pelo Caribe acontece em comemoração dos 70 anos de reinado da Rainha Elizabeth II(95) e já havia sido especulada no final de janeiro.

A agenda cheia de Kate Middleton e Príncipe William

O Duque e a Duquesa de Cambridge estão com a agenda cheia de eventos e aparições! No início da semana, o Príncipe William e sua esposa se encontraram com o Príncipe Charles (73) e Camilla Parker (74) para comemorar o Dia do Commonwealth.

Logo após, no dia 17, o casal se juntou à Guarda Irlandesa para um desfile em celebração do Dia de São Patrício.

