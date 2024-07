Príncipe William choca com proibição severa contra o príncipe Harry

Príncipe William toma uma decisão radical para proibir uma futura atitude do irmão, príncipe Harry, na realeza britânica

O príncipe William e o príncipe Harry não possuem uma boa relação de convivência. Os dois cresceram juntos, mas tomaram caminhos distintos na família real. Enquanto William é o próximo herdeiro do trono do Reino Unido, Harry optou por abandonar o serviço oficial na realeza e se mudou para os Estados Unidos. Com isso, a relação dos irmãos ficou ainda mais distante. Agora, a imprensa internacional revelou que o mais velho colocou uma proibição para o caçula.

De acordo com a especialista na família real Hilary Fordwich ao site Fox News Digital, William proibiu de todas as formas que Harry possa voltar para a família real no futuro. Ele adotou uma abordagem radical para prevenir que o irmão não possa retomar o seu cargo como membro oficial da realeza caso mude de ideia.

“É amplamente conhecido dentro da família que o príncipe William estabeleceu uma proibição absoluta de Harry retornar de qualquer forma ao seu antigo cargo na família real. Se alguém pode ceder, seria o Rei Charles III, que, é claro, William não iria desafiar, já que o rei ainda sente falta do seu menino querido e gostaria de vê-lo mais. Até hoje, desde o lançamento do livro Space e da série na Netflix, e também tudo o que Harry disse e fez, príncipe William é quem se recusa terminantemente a falar com seu irmão”, disse ela.

E completou: “O príncipe William é o membro da realeza mais improvável de perdoar Harry por todas suas indiscrições. Ele está assumindo o papel de governante linha-dura de seu avô, o príncipe Philip”.

Recentemente, o ex-mordomo do Rei Charles III, Grant Harrold, opinou sobre o que poderia acontecer para Harry voltar à realeza. “A única maneira de ver isso acontecendo é se acontecer uma declaração pública de Harry, na qual ele iria dizer que estava em uma situação ruim e que seu livro foi um erro. Mas não acho que isso vá acontecer. Algumas coisas ruins foram ditas, e algumas famílias nunca se acertam, é assim que as coisas são.. Harry tem um grande coração e gostaria que as coisas fossem diferentes”, afirmou ele ao The New York Post.

Kate Middleton faz primeira aparição em público após revelar o câncer

Kate Middleton anunciou ao público que estava com câncer em março deste ano. Antes de revelar o diagnóstico, a princesa ficou reclusa da vida pública para iniciar seu tratamento. Após seis meses afastada dos holofotes, sua última aparição tendo sido nas celebrações de Natal em dezembro, ela apareceu sorridente durante o evento Trooping the Colour, que comemora o aniversário oficial do Rei Charles III e aconteceu no último sábado, 15.

Kate estava acompanhada dos filhos príncipe George, de 10 anos, princesa Charlotte, de 9 anos, e príncipe Louis, de 6 anos, durante a ida ao Palácio de Buckingham em uma carruagem. A esposa do príncipe William confirmou sua presença no evento na sexta-feira, dia 14, quando divulgou um comunicado oficial sobre seu estado de saúde para tranquilizar os fãs.

Na publicação, ela forneceu detalhes sobre sua saúde e disse que está bem, mas o tratamento conta com alto e baixos. Ela ainda precisa passar por quimioterapia por mais alguns meses, mas está esperançosa. "Estou fazendo bons progressos, mas como qualquer pessoa que esteja fazendo quimioterapia sabe, há dias bons e dias ruins", disse. Leia mais!