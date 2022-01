Príncipe William aparece no funeral de uma professora da sua infância

O Príncipe compareceu no funeral de Claire Tomlinson, que o ensinou a jogar polo

CARAS Digital Publicado em 25/01/2022, às 18h44

Nesta terça-feira, 25, o Príncipe William(39) foi visto no funeral de Claire Tomlinson, sua professora e técnica de polo.

O funeral contou com cerca de 200 pessoas presentes e William compareceu vestindo um terno preto por baixo de um casaco longo.

Tomlinson foi capitã e técnica da seleção inglesa de polo aquático. Ela também foi a primeira mulher a disputar contra atletas masculinos depois de batalhar para participar de torneios.

A atleta ensinou os príncipes Harry e William a praticarem o esporte. Claire Tomlinson faleceu no dia 13 de janeiro, e lutava contra a demência.

William e Harry também ficaram próximos dos filhos de Claire, Luke (44) e Mark (39). Os príncipes convidaram os filhos da professora para seus casamentos.

Os passeios reais do Príncipe William

William fez os primeiros passeios reais do ano ao lado de sua esposa Kate Middleton (40). O casal já visitou um museu e um hospital em uma área rural da Inglaterra.

Em uma dessas visitas, sua esposa recebeu uma pergunta sobre o look que estava usando. E no mesmo evento, o Príncipe brincou sobre ter mais filhos com Kate.