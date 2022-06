Príncipe Louis usa o mesmo look do pai, Príncipe William, 37 anos depois

Durante as celebrações do Jubileu de Platina da Rainha Elizabeth II, os fãs da família notaram um detalhe muito fofo envolvendo o Príncipe Louis e Príncipe William.

Para a cerimônia, o menino apareceu usando o mesmo look que o pai usou há 37 anos e encantou o público. A roupa consiste em um uniforme de marinheiro.

William usou aos 2 anos de idade e o herdeiro usou aos 4 para comemorar o Trooping The Colour.

Pelas redes sociais, os admiradores da realeza se derreteram com a fofura.

Além de Louis, os irmãos George (8) e Charllotte (7) também roubaram a cena ao acenarem para a população e os fotógrafos.

Prince Louis Wears the Same Sailor Outfit as a Young Prince William at Trooping the Colour pic.twitter.com/Pz5TTN7XOl