Príncipe Louis faz a sua estreia no evento de Natal da família real

Ele está crescendo! Com 4 anos, príncipe Louis acompanha a família real britânica pela primeira vez na missa do domingo de Natal

Filho caçula do príncipe William (40) e de Kate Middleton (41), o príncipe Louis (4) fez a sua primeira aparição oficial no Natal da realeza britânica. Neste domingo, 25, o menino participou da tradicional caminhada da família até a igreja em Sandrigham para a missa matinal de Natal.

Como era muito pequeno nos anos anteriores, Louis ficava em casa com as babás enquanto os outros membros da realeza iam acompanhar o evento natalino. Agora, como está crescendo, o menino recebeu a permissão para participar do evento. A família real só costuma permitir a participação de crianças em eventos oficiais quando já estão maiores. Para o momento especial, Louis usou um casaco e shorts com meias – que é o look tradicional para os meninos da realeza, que só usam calças publicamente quando estão mais velhos.

Louis esbanjou fofura ao caminhar com os pais e os irmãos, príncipe George (9) e princesa Charlotte (7). O evento foi liderado pela primeira vez pelo Rei Charles III (74), que assumiu o trono logo após a morte da Rainha Elizabeth II, que faleceu aos 96 anos em setembro deste ano.

Foto: Getty Images

Príncipe Harry relembra momento polêmico com o irmão e o pai

No documentário 'Harry & Meghan', da Netflix, o príncipe Harry revelou os bastidores de quando contou para o pai, Rei Charles III, e o irmão, príncipe William, sobre a decisão de sair das obrigações da família real. Ele e a esposa, Meghan Markle, decidiram se afastar os serviços reais em 2020.

Harry contou que aconteceu uma reunião de emergência para discutir a decisão do casal em abandonar a monarquia. Ele contou que recebeu propostas dos membros da realeza e escolheu o meio termo, que lhe deu a chance de ter o seu próprio trabalho e manter um certo vínculo com a família real. Porém, ele afirmou que nem tudo foi tranquilo.

O marido de Meghan revelou que o pai e o irmão tiveram reações assustadoras. “Ficou muito claro, muito rapidamente, que o objetivo não estava em discussão ou debate. Era assustador ver meu irmão gritando e berrando comigo e meu pai dizendo coisas que simplesmente não eram verdade. E minha avó, você sabe, senta-se calmamente e absorve tudo”, relembrou.