Príncipe Harry teria ficado bravo com pedido de casamento negado por Elizabeth II, diz especialista

Especialista em família real conta que Harry teria ficado irritado após rainha negar seu pedido de casamento com Meghan Markle

CARAS Digital Publicado em 21/10/2022, às 17h40

De acordo com um especialista sobre a família real, o príncipe Harry (38) teria ficado irritado com sua avó, a falecida rainha Elizabeth II, após ela negar seu pedido de casamento com Meghan Markle. O neto da monarca teria ficado incomodado com a decisão, que fez com que a noiva fosse impedida de usar a tiara que queria no dia de seu casamento.

Segundo Robert Lacey, a rainha Elizabeth II “sentiu que tinha que dizer ‘não’ à primeira escolha de tiara de Meghan por causa de suas ‘origens sensíveis’”. Em seu livro, Lacey detalha a situação desconfortável que o príncipe se encontrava.

Meghan Markle queria utilizar uma tiara com esmeraldas, que acabou ficando em Windsor após a Revolução Russa. Porém, com seu pedido negado pela rainha Elizabeth II, a atriz pegou emprestada a tiara da rainha Mary, que foi usada durante sua coroação em 1911.

Em seu livro “Battle of Brothers: William and Harry - the Friendship and the Feuds”, Robert Lacey conta que a questão das tiaras não foi confirmada, nem negada pelo palácio real. Porém, deixou claro que houve, sim, o “escândalo ligado à tiara que Meghan desejava… raramente, se é que alguma vez, foi colocada em exibição pública”.

Entretanto, essa não seria a primeira - e nem a última - que a “origem” de Meghan Markle seria motivo de conflitos dentro da família real. Em outras situações, a questão foi a razão de algumas desavenças entre o casal e os membros da realeza britânica.

