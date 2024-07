Príncipe Harry responde mulher que o criticou por causa de prêmio

Príncipe Harry recebe o Prêmio Pat Tillman e dá resposta para a mãe do homem que inspirou o prêmio após ela ter feito uma crítica

O príncipe Harry recebeu o Prêmio Pat Tillman, no ESPY Awards, na noite de quinta-feira, 11, nos Estados Unidos. Em seu discurso, ele fez questão de citar a mãe de Pat Tillman, Mary Tillman, que criticou a indicação do príncipe para ser homenageado com o prêmio com o nome do seu filho.

“Gostaria de começar expressando minha mais profunda gratidão a todos da Fundação Pat Tillman, liderada por Marie Tillman Shenton, que estou muito honrado por estar aqui esta noite. Também gostaria de agradecer à família Tillman, especialmente a Senhora Mary Tillman, mãe de Pat. Sua defesa do legado de Pat é profundamente pessoal e eu respeito. O vínculo entre mãe e filho é eterno e transcende até as maiores perdas”, disse ele.

Harry foi homenageado com o prêmio por suas contribuições significativas aos veteranos de guerra com os Jogos Invictus, que ele fundou em 2014 após servir ao exército britânico por 10 anos. A competição é dedicada a adaptar os esportes para militares e veteranos que foram feridos em disputas.

Em seu discurso, ele continuou: “A verdade é que estou aqui não como o príncipe Harry, mas sim como uma voz em nome dos Jogos Invictus e dos milhares de veteranos e equipe de mais de 20 nações que tornaram os Jogos Invictus uma realidade. Este prêmio pertence a eles, não a mim. Dito isso, é de grande importância destacar esses aliados, atletas e suas famílias incríveis por suas conquistas e coragem em todas as oportunidades, especialmente em noites como esta, na frente de pessoas como vocês. Isso nos ajuda a alcançar aqueles que mais precisam do Invictus e a reduzir o número de veteranos que tiram a própria vida”, disse ele.

Relembre qual foi a crítica que o Harry recebeu

O príncipe Harry foi alvo de críticas por ter sido escolhido para receber o prêmio Pat Tillman, da ESPN. A premiação leva o nome de um veterano que fazia parte do exército dos Estados Unidos e faleceu em um incidente. Com a nomeação do príncipe, a mãe do veterano, Mary Tillman, detonou a escolha.

Mary fez duras críticas para o anúncio de que o príncipe Harry será homenageado com o prêmio do seu filho. “Estou chocada com o motivo pelo qual eles selecionaram um indivíduo tão controverso e polêmico para receber o prêmio”, disse ela, segundo o site TMZ.

Além disso, ela disse que existem pessoas que são mais adequadas para receberem a homenagem e que não foi consultada sobre a escolha. Isso porque o prêmio é oferecido para pessoas que serviram aos outros como Tillman em sua vida.