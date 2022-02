Príncipe Harry prestigia o time dos Rams após conquista do Super Bowl 2022

Após o Rams conquistar o Super Bowl 2022, o Príncipe Harry visitou o vestiário da equipe e segurou o troféu

CARAS Digital Publicado em 15/02/2022, às 19h35

O Príncipe Harry (37) marcou presença na final do Super Bowl 2022, que aconteceu no último domingo, 13, em Los Angeles, Estados Unidos.

O Los Angeles Rams foi o grande vencedor da NFL após vencer o Cincinatti Bengals por 23 a 20, e se tornou bi campeão da competição. O primeiro título aconteceu na temporada de 1999/2000, quando ainda se chamava St. Louis Rams.

Após o Rams conquistar o título, Harry visitou o vestiário do Rams e foi fotografado segurando o troféu. O perfil oficial da equipe divulgou as fotos do príncipe todo sorridente.

Vale dizer que Harry assistiu à final do Super Bowl ao lado da prima, a Princesa Eugenie. Os dois foram flagrados juntos na bancada do SoFi Stadium.

Confira as fotos do príncipe com o troféu da NFL: