Príncipe Harry lamenta rompimento de Meghan Markle com o pai em nova série

Na nova série documental, Harry se culpou pela situação difícil que Meghan Markle passou com o pai

Na nova série documental da Netflix, 'Harry & Meghan', os tabloides e a falta de escrúpulos da imprensa são um assunto bem presente. Procurando fontes para plantar histórias, os jornais compraram fotos posadas do pai de Meghan Markle, Thomas Markle.

No terceiro capítulo da série, Meghan conta que o pai tinha sido supostamente flagrado por paparazzis tirando as medidas do corpo e lendo livros sobre o Reino Unido uma semana antes de seu casamento com o príncipe Harry. No entanto, as fotos tinham sido posadas e ele as havia vendido para o jornal.

Ela contou que ligou para o pai perguntando se ele estava em contato com a mídia e ele negou. Ela e Harry ainda ofereceram ajuda para ele, pois caso a história de que ele havia vendido as fotos vazasse, os paparazzis cercariam sua casa. Ele, no entanto, recusou o transporte da filha.

A história de que ele ganhou US$ 100 mil dólares realmente veio a público, junto com vídeos dele forjando as situações das imagens.

"Fiquei chocada que Tom fez parte desse circo. Fiquei triste pela mídia estar aceitando isso. Sendo pai você não capitaliza, isso não é paternidade", disse a mãe de Meghan, Doria Ragland.

Meghan e Harry começaram a ligar para o pai para checar se ele estava bem, no entanto, ele estava ocupado contando a um tabloide que não iria mais ao casamento da filha. Ela se disse chocada por descobrir a ausência do pai na cerimônia desta maneira. Ele também disse somente à mídia que havia sofrido um ataque cardíaco e estava no hospital, mas não atendia às ligações de Markle.

"Claro que é muito triste o que aconteceu. Ela tinha um pai antes disso. E agora ela não tem um pai. E eu coloco a culpa em mim, porque se ela não tivesse comigo o pai dela ainda seria pai dela", disse Harry no documentário.

Confira trailer da série documental 'Harry & Meghan':