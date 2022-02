Príncipe Harry está pensando em retornar ao Reino Unido em meio à nova discussão com a Família Real

Príncipe Harry está pensando em retornar ao Reino Unido em meio à discussão com a Família Real por um único motivo

Redação Publicado em 23/02/2022, às 13h10

O Príncipe Harry (37) ainda está pensando em comparecer no memorial do avô, o Príncipe Philip (1921–2021), apesar das discussões com a realeza a respeito de sua segurança no Reino Unido.

Príncipe Harry está pensando em retornar ao Reino Unido:

De acordo com o Page Six, o filho mais novo da Princesa Diana (1961–1997) pediu uma segurança reforçada para ele e sua família, mesmo não tendo mais cargos ou privilégios na Família Real. Com chances de ele ser coberto pela segurança do Estado, a probabilidade de marcar presença é grande.

Ainda conforme o Page Six, a equipe do ex-Duque de Sussex enfatizou que ele quer visitar seus amigos e familiares no Reino Unido, mas "não se sente seguro" sem apoio extra.

Já Meghan Markle (40), mulher do Príncipe Harry, dificilmente acompanharia o marido na viagem. Ela não voltou ao Reino Unido desde que os dois deixaram seus cargos reais em março de 2020. Vale ressaltar que a Rainha Elizabeth II (95) ainda não conheceu Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, de 7 meses, filha caçula do casal.

O memorial acontecerá no próximo mês e contará com a Rainha Elizabeth II, o Príncipe Charles (73), o Príncipe William (39) entre outros membros da família, que serão cobertos pela segurança do Estado.

Príncipe Harry está furioso com oficialização de Camilla Parker-Bowles como Rainha:

O Príncipe Harry (37) está furioso com a oficialização da esposa de seu pai, Camilla Parker-Bowles (74), Duquesa da Cornualha, como futura Rainha Consorte.

A irritação do filho mais novo do Príncipe Charles (73) com o anúncio feito pela Rainha Elizabeth II (95) veio à público em entrevista concedida por Paul Burrell (63), amigo pessoal e ex-assistente da eterna Princesa Diana (1961–1997).

A Rainha Elizabeth II tornou pública sua vontade para o futuro da Duquesa da Cornualha como Rainha Consorte no início de fevereiro, quando celebrou o aniversário de 70 anos de seu reinado.