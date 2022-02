Príncipe Harry está furioso com oficialização de Camilla Parker-Bowles como Rainha: ''Vai despertar muitos traumas de infância''

Príncipe Harry está furioso com a decisão da Rainha Elizabeth II de oficializar a Duquesa da Cornualha como futura Rainha

Redação Publicado em 16/02/2022, às 09h51

O Príncipe Harry (37) está furioso com a oficialização da esposa de seu pai, Camilla Parker-Bowles (74), Duquesa da Cornualha, como futura Rainha Consorte.

A irritação do filho mais novo do Príncipe Charles (73) com o anúncio feito pela Rainha Elizabeth II (95) veio à público em entrevista concedida por Paul Burrell (63), amigo pessoal e ex-assistente da eterna Princesa Diana (1961–1997).

A Rainha Elizabeth II tornou pública sua vontade para o futuro da Duquesa da Cornualha como Rainha Consorte no início de fevereiro, quando celebrou o aniversário de 70 anos de seu reinado.

O anúncio resultou em pronunciamentos dos principais membros da Família Real Britânica. Até o momento, o único a não se pronunciar sobre a decisão é Harry.

Príncipe Harry está furioso com oficialização de Camilla Parker-Bowles como Rainha:

“Se o Harry fosse um touro, essa notícia seria o pano vermelho, ele está furioso”, disse Paul Burrel em entrevista ao site da revista britânica Closer. “Acho que ele não sente nenhum desdém pela Camilla como pessoa, mas acredito que ele ficará incomodado e vai se sentir traído quando ela for rainha enquanto deveria ter sido a mãe dele. Ele vai ficar furioso”, detalhou o ex-assistente.

“Mesmo que ele e a a Meghan tenham ficado em silêncio com a novidade, acho que ele tem muito a dizer sobre isso tudo e vai despertar muitos traumas de infância”, concluiu.