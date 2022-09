Príncipe Harry e Meghan Markle teriam sido “rebaixados” em site da família real

Agora, o casal Príncipe Harry e Meghan Markle está acima apenas de Andrew, que vive em meio à polêmicas, no site da família real

CARAS Digital Publicado em 28/09/2022, às 16h23 - Atualizado às 16h39

O casal Príncipe Harry (38) e Meghan Markle (41) teria sido rebaixados no site da família real britânica. No momento, as páginas do polêmico casal aparecem acima apenas da do príncipe Andrew, que foi afastado da coroa desde sua acusação de abuso sexual contra uma menor da idade. A decisão reflete o status de nobreza depois da morte da rainha Elizabeth II.

Antes, Harry e Meghan apareciam abaixo de William e Kate, que foram promovidos a príncipe e princesa de Gales. Além do “rebaixamento” do casal polêmico, membros que não prestam serviço à coroa, como Michael de Kent e sua esposa, Marie-Chistine, foram removidos do site, de acordo com o Telegraph.

A mudança teria acontecido, segundo o The Sun, pois o novo rei Charles III quer ter uma monarquia mais enxuta, pois o público não quer pagar por uma família real que se expande constantemente.

Nesta sexta-feira, 22, a revista Variety publicou que Charles estaria apenas esperando os livros de Harry serem publicados para poder decidir o futuro de seus netos, Archie e Lilibet, na nobreza britânica.

Rumores dizem que Meghan Markle queria ser a 'Beyoncé' da realeza

O jornalista Valentine Low, que escreveu o livro 'Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown', contou que Meghan Markle queria ser idolatrada como membro da realeza, mas o plano dela não deu certo. “Acho que Meghan pensou que seria a Beyoncé do Reino Unido. Fazer parte da família real lhe daria essa glória. Mas o que ela descobriu foi que havia tantas regras ridículas que ela não conseguiria nem fazer as coisas que estava acostumada como pesso física”, disse.

Além disso, o livro contou que alguns ex-funcionários estavam acusando ela de ter sido rude. “Muita gente ficou destruída. Mulheres jovens foram destruídas pelo comportamento deles”, afirmou uma fonte. Os rumores não foram comentados pela equipe de Meghan Markle.