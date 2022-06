Príncipe Harry e Meghan Markle participam de evento da realeza

Príncipe Harry e Meghan Markle marcam presença em culto de Ação de Graças do Jubileu de Platina da Rainha Elizabeth II ao lado da família real

CARAS Digital Publicado em 03/06/2022, às 09h30

Longe dos compromissos da realeza há dois anos – desde que pediram para deixar a monarquia e viver nos Estados Unidos -, príncipe Harry e Meghan Markle marcaram presença no Culto de Ação de Graças do Jubileu de Platina da Rainha Elizabeth II nesta sexta-feira, 3. O encontro com a família real aconteceu na St. Paul's Cathedral, em Londres, Inglaterra.

Esta foi a primeira aparição pública deles ao lado dos membros da realeza desde 2020. Os dois surgiram de mãos dadas e foram recebidos com palmas do público que estava ao redor da catedral. O evento também contou com a presença de outros membros da realeza, como príncipe William, Kate Middleton, príncipe Charles e a esposa, Camilla.

Harry e Meghan estão na Inglaterra desde quarta-feira junto com os dois filhos, Archie, de 3 anos, e Lili, de 1 ano. A família vive em Montecito, na Califórnia.

O Jubileu de Platina celebra os 70 anos de reinado de Elizabeth II, que assumiu o trono em 1952.

Fotos de Harry, Meghan Markle e outros membros da realeza: