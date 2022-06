Príncipe Harry e Meghan Markle não aparecem com a família em evento oficial

Príncipe Harry e Meghan Markle não aparecem em momento oficial da família no Jubileu de Platina da Rainha Elizabeth II. Saiba o motivo!

As celebrações do Jubileu de Platina da Rainha Elizabeth II (96) já começaram em Londres, na Inglaterra, e a primeira aparição aparição da família aconteceu nesta quinta-feira, 2. Porém, o príncipe Harry e a esposa, Meghan Markle, não posaram ao lado da avó e dos outros integrantes da realeza.

Na manhã desta quinta-feira, 2, a Rainha Elizabeth II recebeu alguns membros da família na varanda do Palácio de Buckingham para que pudessem assistir ao desfile Trooping the Colour. Ao lado da monarca, o público pode ver integrantes da família como príncipe Charles e Camilla, príncipe William e Kate Middleton com os filhos e a princesa Anne. Porém, Harry e Meghan não apareceram na foto oficial.

Os dois estão no palácio para a celebração dos 70 anos do reinado de Elizabeth II, mas ficaram de fora da aparição no balcão e só vão participar das festividades restritas ao interior do palácio por enquanto. Harry e Meghan viajaram da Califórnia, nos EUA, para Londres nos últimos dias para participarem do momento ao lado da família, mas a aparição deles será limitada, já que não fazem mais parte dos membros da família que prestam serviços oficiais.

Segundo o site da revista People, a ausência de Harry e Meghan no balcão do palácio já era algo aguardado por causa de um anúncio feito pelo Palácio Real há algumas semanas. Os representantes da família real revelaram que a rainha iria receber na varanda do palácio apenas os membros da família que ainda prestam serviços oficiais.

“Depois de uma consideração, a Rainha decidiu que neste ano, durante a aparição no balcão durante o Trooping the Colour, na quinta-feira, 2 de junho, será limitada a Rainha e os membros da Família real que ainda cumprem os serviços oficiais para representar a Rainha”, informaram.

Foto da Rainha Elizabeth II com parte da família real: