Príncipe Harry e Meghan Markle mostram nova foto da filha, Lilibeth

Filha do príncipe Harry e Meghan Markle completou 1 ano de idade e aparece em nova foto oficial

CARAS Digital Publicado em 06/06/2022, às 18h56

O príncipe Harry e a esposa, Meghan Markle, deixaram os fãs encantados ao compartilharem uma nova foto da filha caçula, Lilibeth. A menina completou um ano de idade no último final de semana e ganhou uma festa de aniversário na casa Frogmore Cottage, durante as comemorações do Jubileu de Platina da Rainha Elizabeth II.

Nesta segunda-feira, 6, o fotógrafo e amigo da família Misan Harriman compartilhou a nova foto de Lilibeth. A menina apareceu brincando em um jardim com um vestido azul e mostrou que é ruiva como o pai.

De acordo com a imprensa internacional, a festa de aniversário da filha de Harry e Meghan contou com um picnic, bolo, bexigas e brincadeiras. “O casal está encantado com os incontáveis desejos de feliz aniversário para a filha, Lilibeth Diana Mountbatten-Windsor”, informou o representante do casal.

Vale lembrar que Harry e Meghan viajaram com os dois filhos, Archie (3) e Lilibeth (1), para Londres, na Inglaterra, na semana passada para acompanharem as celebrações do Jubileu de Platina ao lado da família real.

Fotos de Lilibeth, filha do príncipe Harry com Meghan Markle:

