Príncipe Harry e Meghan Markle ainda não foram convidados para a coroação do rei Charles

"A bola está com eles" declarou príncipe Harry em entrevista ao ser perguntado sobre o evento

A coroação do rei Charles III (74) está cada vez mais próxima. O evento acontece dia 6 de Maio e ainda não existe a confirmação se o filho mais novo do rei, príncipe Harry (38) e sua esposa Meghan Markle (41) estarão presentes no evento.

Uma fonte do palácio disse à revista americana, People, que o duque e duquesa de Sussex serão convidados para a coroação. No entanto, uma fonte próxima ao casal, diz que um convite ainda não foi feito e que não houve nenhum movimento em direção à reconciliação entre as partes.

A relação entre Harry e sua família já estava tensa desde que o casal decidiu deixar a família real e passou a morar nos Estados Unidos e após o lançamento do livro de memórias do príncipe Harry, Spare, no mês passado, a tensão ficou ainda maior.

Em uma entrevista com Tom Bradby da ITV sobre o livro, Harry disse sobre a coroação : "Muita coisa pode acontecer entre agora e depois. Mas, você sabe, a porta está sempre aberta. A bola está do lado deles. Há muito a ser discutido, e eu realmente espero que eles estejam dispostos a sentar e conversar sobre isso."

De acordo com a fonte a reconciliação ainda tem um longo caminho pela frente: "O problema é que [Harry e Meghan] querem uma capitulação e um pedido de desculpas do palácio, mas quando 'as lembranças variam', isso é bastante difícil", disse uma fonte próxima.

A fonte também diz que o rei está ansioso para que a situação “se acalme” a tempo de sua coroação.

Uma fonte próxima à família real disse: "É uma ocasião tão importante para Charles, e ele gostaria que seu filho estivesse na coroação para testemunhar. Ele gostaria de ter Harry de volta à família. Se eles não o fizerem resolva isso, sempre fará parte do reinado do rei e como ele deixou sua família desarticulada. Ele tem a reputação de pai distante e seria terrível para ele continuar assim.”

Ao contrário de Charles que espera uma reconciliação, príncipe William (41) não teria feito nenhum esforço para falar com o irmão após o lançamento do livro.