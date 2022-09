Príncipe Harry cai no choro durante velório de avó Rainha Elizabeth II:

Ao lado da esposa, Príncipe Harry cai no choro durante oração no velório da avó, a Rainha Elizabeth II, em Londres

O príncipe Harry (37) se emocionou durante a cerimônia realizada pelo Arcebispo de Canterbury, Justin Welby, na Abadia do Palácio de Westminster em homenagem a sua avó Rainha Elizabeth II, nesta quarta-feira, 14.

Ao lado de sua mulher, Meghan Markle, ele foi fotografado enxugando as lágrimas durante uma das homenagens. Usando um terno simples, ele aparece com um folheto nas mãos enquanto a mãe de seus filhos, Archie e Lilibeth, aparece de olhos fechados e orando.

Após a cerimônia de cerca de 20 minutos, começará o velório da rainha, com duração de quatro dias, incluindo visitação dos súditos, e com término previsto para a manhã do dia 19 de setembro. Segundo especialistas ouvidos pelo jornal The Daily Mail, a monarca será enterrada apenas com sua aliança de casamento com o príncipe Philip e um par de brincos de pérolas.

O cortejo fúnebre aconteceu nesta quarta-feira, 14, com os integrantes da Família Real andando a pé atrás do caixão, que estava em uma carruagem. O momento contou com a presença do Rei Charles III, a princesa Anne, o príncipe Andrew, o príncipe Edward, o príncipe William e o príncipe Harry.

