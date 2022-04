Príncipe Albert de Mônaco testa positivo para Covid-19 pela segunda vez

O Príncipe testou positivo para Covid-19 pela primeira vez em março de 2020 e passou por uma longa recuperação

CARAS Digital Publicado em 14/04/2022, às 16h25

O Príncipe Albert de Mônaco (64) testou positivo para a Covid-19 pela segunda vez, conforme foi anunciado pelo Palácio na última quarta-feira,13.

"Ele está assintomático e o estado de saúde dele não é preocupante. Ele continuará a trabalhar remotamente e segue em contato permanente com membros do seu gabinete, seu governo e seus colaboradores próprios", ainda disse a nota do Palácio do Príncipe.

O marido da Princesa Charlene (44) deveria comparecer a um evento beneficente de gala em Nova York nesta última quarta-feira, porém após o diagnóstico, não foi para a cidade americana e seu primo JB Kelly irá substituir o monarca no evento.

Em dezembro de 2020, meses após ter contraído Covid-19 pela primeira vez, o Príncipe Albert revelou que sofreu episódios de fadiga.

Príncipe de Mônaco em Londres

No último dia 29 de março o Príncipe Albert voou para Londres a fim de participar do memorial dedicado ao Príncipe Phillip.

A Rainha Elizabeth II (95), o Príncipe William (39) e Kate Middleton (40) estavam presentes na cerimônia realizada na Abadia de Westminister.

Outro membro da Família Real que estava presente no memorial era o Príncipe Charles (73), que assim como Albert pegou Covid-19 duas vezes.