Príncipe Albert de Mônaco revela plano inusitado para celebrar seu aniversário de 65 anos

O Príncipe Albert de Mônaco comentou em entrevista que seus filhos fizeram um plano inusitado para celebrar seu aniversário

Nesta última terça-feira, 14, Príncipe Albert de Mônaco celebrou seu aniversário de 65 anos de uma forma inusitada com sua família.

O Príncipe comentou para a revista americana People como estava a agente para a celebração de seu aniversário: “Vai ser bem agendado. Vamos ter um almoço em família na terça-feira. Depois disso, quando as crianças voltarem da escola, eu serei sequestrado. De verdade. Eu fui informado para estar disponível para ser sequestrado. Às 5:30h”.

“É um segredo. As crianças querem me sequestrar. Eles querem me levar a uma peça no teatro, mas na verdade, eu apenas fui informado que seria sequestrado”, comentou o pai dos gêmeos Príncipe Jacques e Princesa Gabriela.

O marido da Princesa Charlene ainda refletiu sobre a nova idade: “Quero dizer, 65 é importante, mas não é. Eu prefiro decimais, então 60 foi importante, 70 será importante. E espero que chegue aos 80 e 90 e além. 65 tem uma ressonância, eu acho, mas para mim é só mais um aniversário. Não é uma conquista. Eu disse anteriormente que os 60 são os novos 40. E então continua incrementalmente – 65 são os novos 45”.

